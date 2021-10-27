İstanbul'un girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve İstanbul ekonomisinin global ölçekteki rekabet gücü ile bölgesel çekim gücünü artırması amacıyla üç yıl önce başlatılan "WinGlobal: Küresel Doğan StartUp"lar programı üçüncü dönem mezunlarını verdi.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nden (BTM) yapılan açıklamaya göre, hedef kitlesi Küresel Doğan Startuplar olan program, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu BTM tarafından 2018 yılı itibariyle gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Ağustos ayında çıkılan çağrı sonrası Winglobal projesine kabul edilen girişimlerden online gerçekleştirilen programı başarıyla tamamlayan toplam 16 girişim, online etkinlikte sahne alarak iş fikirlerini tanıttı. Etkinliğin açış konuşmalarını BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) Genel Sekreteri Erkam Tüzgen gerçekleştirdi.

"Startuplar pandemi sonrası geleceği inşa ediyor"

Açıklamada açılış konuşmasına yer verilen Elbaşı, dünyanın değiştiğini, salgınla birlikte ekonomilerin, toplumların ve günlük yaşantıların da aksamalara uğradığını belirtti. Ancak bu aksamaların yeni fırsatları da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Elbaşı, şunları kaydetti:

"Startuplar pandemi sonrası bir gelecek inşa ediyor. Girişimci olmak isteyenler; yalnızca başarılı olmakla kalmayıp tutkulu olduğunuz bir iş bulmalısınız. Kriz zamanlarında, genellikle inovasyonun hızlandığını görüyoruz. Pandemi sırasında da böyle oldu. Bu süreçte birçok işletme zorlandı ve girişimciler yeni ve karlı iş modelleri buldu. Ama hala yapılacak çok iş var. Sadece İstanbul, Türkiye değil, hepimiz dünya sahnesinde bir rol oynamalıyız. Küçük ve yerel düşünmenin zamanı değil. Küresel bir lider olmak için küresel bir lider gibi hareket etmeliyiz.

Bu nedenle biz de sahnemizi global olarak tanımlıyoruz. İşte bugün burada yer alan doğuştan küresel girişimler, gelişimlerinin ilk aşamalarında küresel olarak düşünmeye ve hareket etmeye başlayan, büyümelerini ölçeklendirmek için uluslararası pazarları ve kaynakları kullanan girişimlerdir. BTM olarak yaptığımız işle ilgili kodlarımız empatiye dayalı olduğundan duygularımızı her seferinde aynı coşku, kararlılık ve umutla tekrarlıyoruz. Farkımız burada yatıyor."

"İki yeni destek geliyor"

İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen de verdikleri fonlarla bu zamana kadar 40'tan fazla girişim merkezi kurulduğunu belirterek şunları aktardı:

"Bu merkezler binlerce girişime ulaştı. Bugünkü ev sahibimiz BTM, aralarındaki en seçkin merkezlerden biri. Ayrıca 3 yıl önce iki motivasyonla ilk winglobal programını finanse ettik. Birincisi, girişimlerin küresel pazarlara ulaşmasını desteklemek, ikincisi ise uluslararası yatırımcıları Türkiye'nin girişim ekosistemine çekmek. ve 3 yıl sonra, BTM'nin programı kayda değer bir başarıyla sürdürdüğünü görmek harika. Yürüttüğümüz tüm program ve desteklere ek olarak bu yıl iki yeni enstrüman hayata geçecek.

Bu yeni enstrümanların İstanbul'daki startupları destekleyeceğine inanıyorum. Bunlardan biri de risk sermayesi yatırım programıdır. Ajans olarak İstanbul'daki startuplara yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına yatırım yapacağız. Bu sayede girişimler yakın gelecekte finansal engelleri çok daha kolay aşacak. İkinci olarak, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye katılacağız. İlk kez orada bir pavyonumuz olacak. İstanbul'daki startup merkezleri ile iş birliği içerisinde 30'a yakın firmanın ürünlerini sergilemeleri ve iş ağları oluşturmaları için etkinliğe katılmasına destek olacağız. Türkiye'nin teknoloji şirketlerinin küresel arenadaki etkisini artırmaya kararlıyız. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bu tür organizasyonlara daha sık katılmayı hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından girişimciler sahne alarak iş fikirlerini anlatırken Keynote konuşmacılar Miguel Martin Avrupa Kıtası'nda Girişimci-Yatırımcı İlişkisi, Kassoum Coulibaly ise Afrika Kıtası Özelinde Girişimcilik konularında birer sunum yaptı.