Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,76 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF ise yüzde 5,48'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043006 9,76 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,113076 9,58 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046410 8,68 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,082253 6,69 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,087180 6,64 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,178016 6,61 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,003934 6,49 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,049780 6,30 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,244604 6,02 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,902731 6,02 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,010369 5,48 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,018551 5,25 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,055248 5,16 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,057295 5,16 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,055430 5,15 NN Hay. Em. Altın EYF 0,034407 5,14 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,061015 5,13 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,058580 5,10 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017341 5,09 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,056325 5,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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