Ekonomik Büyüme İçin Üretim ve İhracat Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomik Büyüme İçin Üretim ve İhracat Vurgusu

04.06.2026 13:29
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Gülaçar ve Bektaş, Türkiye'nin ekonomik kalkınması için üretim ve yatırımın önemini ele aldı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu (UTEP) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Dersan Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Maşuk Gülaçar, UTEP Genel Başkanı Sami Bektaş'ı ziyaret etti.

UTEP'ten yapılan açıklamaya göre, görüşmede üretim odaklı büyümenin sürdürülebilir ekonomik kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkati çeken taraflar, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü, sanayi üretimi, ihracatın geliştirilmesi ve iş dünyasının beklentilerini değerlendirdi.

Görüşmede taraflar, üretim, yatırım ve ihracat odaklı politikaların Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacağı konusunda görüş birliğine vardı. UTEP'in iş dünyası ile kamu kurumları arasında köprü görevi üstlenmeyi sürdüreceği de vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bektaş, Türkiye'nin ekonomik gücünün üretim, ihracat ve girişimcilikten geldiğini belirterek, sanayiciler ve yatırımcılar için öngörülebilir bir güven ortamının ekonomik büyümenin temel şartlarından biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretim yapan sanayicilerin, yeni pazarlara açılan ihracatçıların ve yatırım yapan girişimcilerin ülke ekonomisinin temel unsurları arasında yer aldığını kaydeden Bektaş, kalıcı refahın üretim, yatırım ve güven ortamının güçlendirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Gülaçar da organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin üretim kapasitesinin artırılmasında kritik rol üstlendiğini vurgulayarak, sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün yükseltilmesi ve ihracatın desteklenmesinin önemine işaret etti.

Kamu ile özel sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Gülaçar, üretim ve yatırım ekosisteminin desteklenmesinin sürdürülebilir kalkınma açısından gerekli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomik Büyüme İçin Üretim ve İhracat Vurgusu - Son Dakika

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