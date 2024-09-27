Ekonomik Güven Endeksi Eylül'de Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomik Güven Endeksi Eylül'de Yükseldi

Eylül ayında ekonomik güven endeksi yüzde 2 artarak 95 değerine ulaştı. TÜİK verileri açıklandı.

27.09.2024 10:19
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Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 93,1 iken, Eylül ayında yüzde 2 oranında artarak 95 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 93,1 iken, Eylül ayında yüzde 2 oranında artarak 95 değerini aldı. Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 78,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 99,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomik Güven Endeksi Eylül'de Yükseldi - Son Dakika

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