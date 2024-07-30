Ekonomik Güven Endeksi Temmuz'da Yüzde 1,5 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomik Güven Endeksi Temmuz'da Yüzde 1,5 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, temmuz ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1,5 azalarak 94,4'e düştü. Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3,1, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 düşüş gösterdi. Hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü ve inşaat sektörü güven endeksleri de geriledi. 2023-2024 döneminde ise aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şu şekilde oldu: Ocak 99,5, Şubat 99,1, Mart 98,9, Nisan 102,4, Mayıs 103,8, Haziran 101,3, Temmuz 99,4.

30.07.2024 10:19
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Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,5 azalarak 94,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda 95,8 olan endeks, temmuzda yüzde 1,5 azalışla 94,4'e düştü.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3,1 azalarak 75,9'a geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 düşüşle 98,7 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 azalışla 114,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,5 düşüşle 107,1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,9 azalarak 87,1 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199
Mart98,9100
Nisan102,499
Mayıs103,898,2
Haziran101,395,8
Temmuz99,494,4
Ağustos94,2

Eylül95,5

Ekim96,6

Kasım95,3

Aralık96,4

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ekonomik Güven Endeksi Temmuz'da Yüzde 1,5 Azaldı - Son Dakika

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