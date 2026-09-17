Ekonomist Yılmaz, 2027 yeniden değerleme oranının yüzde 27,85 olabileceğini hesapladı

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, 2027 yılı başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranının, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE), eylül ve ekim aylarında sırasıyla yüzde 2 düzeyinde gerçekleşmesi durumunda yüzde 27,85 olacağına dikkati çekti. Bu oranın, 2026 için açıklanan yüzde 25,49'un üzerinde olacağını belirten Yılmaz; emlak, çevre temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıt gibi vergiler ile çeşitli harçların, araç muayene ücretlerinin, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve trafik cezalarının bu oranda zamlanacağını vurguladı.

Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'na, 2027 yılında uygulamaya girecek olan bazı vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, son dört ayda üretici fiyatlarının, tüketici fiyatlarından belirgin biçimde daha hızlı artmaya başladığını belirterek, "Mayıs–Ağustos döneminde Yİ-ÜFE kümülatif olarak yüzde 8,92 yükselirken, TÜFE'deki artış yüzde 6,48'de kaldı" dedi.

ÜFE artışında etkili olan ürünlere işaret eden Yılmaz, "Yıllık fiyat artışı yüzde 100'e yaklaşan kok ve rafine petrol ürünleri ile yüzde 60 civarında artan ham petrol ve doğal gaz sektörleri belirleyici oldu" diye konuştu.

Üretici fiyatlarındaki bu hızlanmanın, hesaplama yöntemi gereği yeniden değerleme oranını da yukarı çektiğini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeniden değerleme oranı, kasım ayından izleyen yılın ekim ayına kadar olan 12 aylık Yİ-ÜFE ortalamasının, bir önceki yılın aynı dönemindeki ortalamaya göre artışını göstermektedir. Yaptığımız hesaplamaya göre Yİ-ÜFE'nin eylül ve ekim aylarında yüzde 2 düzeyinde gerçekleşmesi halinde yeniden değerleme oranı yüzde 27,85; eylülde yüzde 2,75 ve ekimde yüzde 2,5 artması halinde ise yüzde 28,08 olacak. Bu durumda yeniden değerleme oranı 2026 yılı için açıklanan yüzde 25,49'un üzerinde olacak."

CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİSİ VAR

Cumhurbaşkanı'nın, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) Cumhurbaşkanı'nın artırma yetkisi yüzde 50, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cumhurbaşkanı'nın idari para cezaları başta bazı kalemlerde indirim-artırım yetkisi bulunmuyor, açıklanacak yeniden değerleme oranları bu kalemler için değiştirilemiyor.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmaması durumunda emlak, çevre temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıt gibi vergiler ile çeşitli harçların, araç muayene ücretlerinin, Gelir Vergisi tarife dilimlerinin bu oranda zamlanacağını söyledi. Yılmaz, trafik ve diğer idari cezaların da yeniden değerleme oranında artacağına işaret etti.

2027 YILI İÇİN ENFLASYON HADEFİ YÜZDE 21 VE YILBAŞI ZAMLARI

Yılmaz, 2027 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 21 olarak açıklandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde 28 düzeyinde hesaplanması ve Cumhurbaşkanı tarafından indirime tabi tutulmadan bu seviyede uygulanması sonucunda vergi, harç ve cezaların bu oranda artırılması, yüzde 21 olarak belirlenen 2027 enflasyon hedefinin inandırıcılığını daha başlangıçta zayıflatacaktır.

Bütçedeki faiz dışı harcamaların yüzde 38,4 oranında artırılmasının öngörülmesi gibi diğer gelişmeler de dikkate alındığında, maliye politikasının açıklanan enflasyon hedefiyle uyumu daha da tartışmalı hale gelmektedir."

İŞTE ZAMLANACAK VERGİ, HARÇ VE CEZALAR...

Yeniden değerleme oranının 3 Kasım'da belli olmasının ardından 2027 yılının başında artırılacak vergi, ceza, harç, ücret ve tarifeler şunlar:

Emlak Vergisi

Çevre Temizlik Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.

Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları

Damga Vergisi

Özel İletişim Vergisi

Trafik cezaları

Ehliyet ve pasaport harçları

Vergi Usul Kanunundaki cezalar

Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları

Araç muayene ücretleri

Yurt dışı çıkış harcı