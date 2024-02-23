Ekonomistler, Türkiye'nin 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,97 büyüyeceğini tahmin ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ekonomistler, Türkiye'nin 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,97 büyüyeceğini tahmin ediyor

Ekonomistler, Türkiye\'nin 2023\'ün son çeyreğinde yüzde 3,97 büyüyeceğini tahmin ediyor

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye'nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3,97 artacağını tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2023'ün son çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri yüzde 3,30 ile yüzde 4,70 aralığında yer alırken, 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,40 olarak belirlendi. Ayrıca, 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminleri ise yüzde 3,44 olarak hesaplandı.

23.02.2024 15:21  Güncelleme: 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 29 Şubat Perşembe günü açıklanacak 2023 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, geçen yılın son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2023'ün son çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3,30 ile yüzde 4,70 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,40 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 3,92, en yüksek yüzde 4,70 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, 9 ekonomistin 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,44 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9 ve üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 büyüme kaydetmişti.

Kaynak: AA

Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomistler, Türkiye'nin 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,97 büyüyeceğini tahmin ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:54:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ekonomistler, Türkiye'nin 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,97 büyüyeceğini tahmin ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement