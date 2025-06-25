Eksim Enerji'nin RES Yatırımı 195 Milyon Euroya Ulaştı

Eksim Enerji'nin Sakarya Geyve'de bulunan rüzgar enerjisi santralinde (RES) büyük ölçekli kapasite artırımı sonrası toplam yatırım miktarı 195 milyon avroya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işletmeye geçen yatırımla 2024 başında 50 megavat olan kapasite 150 megavat güce ulaştı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan RES kapasitesini 150 megavata yükselten şirket, son olarak 80 milyon avro yatırım ile 14 türbinin ticari işletmeye geçişini sağladı. İlk üretimin 2020'de yapıldığı santralde toplam yatırım tutarı 195 milyon avroya çıktı.

"Doğayla uyumlu elektrik üretim anlayışını takip ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Enerji Üst Yöneticisi Arkın Akbay, santralin yılda ortalama 410 milyon kilovatsaat enerji üreteceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylelikle yaklaşık 171 bin hanenin elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaktan üretilen enerjiyle karşılanmış olacak. Temiz enerji dönüşümü ve arz güvenliğini artırmanın en önemli yolunun doğayla uyumlu bir üretim anlayışından geçtiğine inanıyoruz. Santralimiz sayesinde şimdiye kadar önüne geçilen karbon salım miktarı yaklaşık 350 bin ton oldu. Geyve'de olduğu gibi yatırım yaptığımız her bölgeye özel saha araştırmaları doğrultusunda doğayla uyumu bozacak herhangi bir unsurun olmamasına dikkat ederek, yatırımlarımızı bu hassasiyetle gerçekleştiriyoruz."