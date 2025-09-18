Eksim Ventures'dan Dijital Sağlık Yatırımları

Eksim Holding çatısı altında yer alan girişim sermayesi fonlarından Eksim Ventures, dijital sağlık alanında SmartAlpha ve PhiTech Bioinformatics'e yatırım yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Ventures, yapay zeka tabanlı yazılımlarıyla ultrason muayenesinde anlık analiz ve klinik yönlendirme çözümleri geliştiren SmartAlpha ile nadir hastalıklar ve kalıtsal kanserlerin tanısına yönelik yapay zeka destekli platformlar geliştiren PhiTech Bioinformatics şirketlerini portföyüne kattı.

ODTÜ Teknokent'te kurulan SmartAlpha, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı alan yerli bir yapay zeka şirketi konumunda bulunuyor.

SmartAlpha'nın geliştirdiği yapay zeka destekli görüntü analiz teknolojisi sezaryen, meme cerrahisi, diz ve omuz ameliyatları gibi farklı operasyonlarda ağrı yönetimi amacıyla uygulanabiliyor. Yazılım, aldığı klinik onay sayesinde ABD'deki sağlık kuruluşlarında da kullanılabilecek.

Şirket, geliştirdiği teknolojiler sayesinde GE HealthCare ve Siemens Healthineers gibi küresel tıbbi görüntüleme üreticileriyle işbirliklerini güçlendiriyor. Yakın dönemde ise ev ortamında kullanılabilecek yeni yapay zeka çözümleri için resmi başvuruların yapılması planlanıyor. Bu ürünlerin, özellikle ev kazaları ve yaşlı bakımında erken teşhis süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Dr. Saliha Durmuş, Prof. Dr. Tunahan Çakır ve Prof. Dr. Erdoğan Sevilgen tarafından kurulan PhiTech Bioinformatics ise nadir görülen genetik rahatsızlıkların tanı süreçlerini hızlandırmaya odaklanıyor.

RNA dizileme tabanlı tanı teknolojilerini klinik uygulamaya taşıyan PhiTech'in teknolojisi, DNA tabanlı testlerle sonuç alınamayan vakalarda çözüm sunuyor. Bu teknoloji, uzun yıllar tanısız kalan hastalara umut vadediyor.

"Yatırımlarımızı yalnızca finansal destek olarak görmüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Ventures Yatırımlar Direktörü Emre Bulut, girişimcilerin vizyonunu destekleyerek, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal etkiyi önemseyen bir yatırım anlayışını benimsediklerini aktardı.

Bulut, "Yatırımlarımızı yalnızca finansal destek olarak görmüyoruz. Yenilikçi teknolojilerin ölçeklenmesi, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi ve toplum yararına sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi için stratejik adımlar olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda SmartAlpha ve PhiTech Bioinformatics'e yatırım yaptıklarını belirten Bulut, "Sağlık odaklı yapay zeka alanında gerçekleştirdiğimiz iki yeni yatırım, Eksim Ventures olarak girişimcilere duyduğumuz güvenin ve uzun vadeli vizyonumuzun en somut göstergelerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.