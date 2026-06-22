Elazığ'da Araç Yangını - Son Dakika
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Elazığ'da Araç Yangını

Elazığ\'da Araç Yangını
22.06.2026 14:44
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Elazığ'da bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yaralanan yok.

Elazığ'da alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda, araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Şeyhhacı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Araç kısa sürede alevlere teslim olurken sürücü hemen araçtan inerek durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda, araç kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Elazığ, Yaşam, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da Araç Yangını - Son Dakika

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