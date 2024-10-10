Elazığ'da Arazi Toplulaştırması Başlıyor

Ekonomi

Elazığ'ın merkez ve Karakoçan ilçelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elazığ'ın merkez ilçesinde 6 ve Karakoçan ilçesinde 10 olmak üzere toplam 16 köy ve mahallede, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak.

Proje sınırları içinde olup arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi kriterlerine uygun olmadığı değerlendirilen alanlar toplulaştırma dışında tutulacak.