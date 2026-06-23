Elazığ'da Jeotermal İhale Duyurusu - Son Dakika
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Elazığ'da Jeotermal İhale Duyurusu

23.06.2026 09:06
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Elazığ'da 3 jeotermal kaynak ve mineralli su ruhsatı ihalesi 7 Temmuz'da yapılacak.

Elazığ'da 3 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elazığ'ın Merkez ilçesinde bulunan 3 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası, açık teklif artırma usulüyle ruhsatların verilmesi amacıyla ayrı ayrı ihaleye çıkarıldı.

Büyüklükleri 2 bin 225,03 hektar ile 4 bin 814,64 hektar arasında değişen sahalar için muhammen bedeller 971 bin 374 lira 4 kuruş ile 2 milyon 207 bin 130 lira 75 kuruş arasında, geçici teminat tutarları ise 29 bin 142 lira ile 60 bin 814 lira arasında belirlendi.

Söz konusu sahalara ilişkin ihaleler 7 Temmuz Salı günü saat 14.00-14.20 saatlerinde Elazığ İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilanına göre, Van'ın Erciş ilçesinde 2 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı saha, açık teklif usulüyle ihaleye açıldı.

Büyüklükleri 4 bin 809,72 ve 4 bin 316,54 hektar olan sahaların muhammen bedelleri 1 milyon 450 bin ve 1 milyon 600 bin olarak belirlendi.

Sahalara ilişkin ihaleler, 7 Temmuz Salı günü saat 10.00 ve 10.30'da Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Elazığ, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da Jeotermal İhale Duyurusu - Son Dakika

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