Elazığ'da yılın ilk arpa hasadı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Elazığ'da yılın ilk arpa hasadı gerçekleştirildi

21.06.2022 09:59
Elazığ'da yılın ilk arpa hasadı gerçekleştirildi

Elazığ'da 1 milyon dekar alanda ekim yapılan hububatta hasat başladı.

Elazığ'da 1 milyon dekar alanda ekim yapılan hububatta hasat başladı. Çiftçiler gün boyu tarlada mesai harcarken verimin geçen seneye göre daha iyi olduğu bildirildi.

Elazığ'da arpa ve buğday olmak üzere bu sene yaklaşık 1 milyon dekar alana ekim yapıldı. Hasat zamanın gelmesiyle birlikte biçer döverler tarlalara girmeye başladı. Bu çerçevede merkeze bağlı Mığı köyünde 5 bin dönüm alan üzerinde arpa hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren çiftçiler, akşama kadar bir yıllık emeklerini almak için yoğun mesai harcıyor. Bu sene etkili olan yağışlar sonrası verimin geçen seneye göre daha iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, yoğun sıcak altında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bu sene hasadın diğer senelere göre daha iyi olduğunu belirten çiftçi Ahmet Gündüz, "Yalnız nisan ayında yağmur yağmadı onun biraz etkisi var. Her sene 500 dönüm ekiyorum. Bu sene hayat şartlarının zorlaşması ve mazotun 30 lira, gübrenin de 600 lira olmasından dolayı birçok yer ekilemedi. 5 bin dönüme yakın ekim arazisi var. 5 bin dönümün bin dönümü ekilmedi. Bizim köyde bundan 15- 20 sene önce 150 tane çiftçi vardı. 150 kişi çiftçilik yapardı. Karşı dağların eteklerinde dahi yer yapmışlardı. Orayı ekip biçiyorlardı. Şuanda bizim köyümüzde 6 tane çiftçi var. Hepsinin yaşı ellinin üzerinde. Bu Türkiye için çok tehlikeli bir durum. Gençler köye meyil vermiyor. Geçenlerde yağan yağmurlardan dolayı toprak çok yumuşadı ama yine de ekip biçme işlemini yapabildik. Samanı balya yapacağız ama onları bekleteceğiz. Sabah 08: 00'da başladık akşam 19: 00'da işimizi bitireceğiz. Bizim buraya nisan ayında bir damla yağmur düşmedi. Onunda çok etkisi oldu. Biz devamlı ekinleri ekim ayında ekeriz. Yağış olmadığı için bize bir faydası olmadı yalnız nisan ayında yağsaydı iyi olurdu. Geçen sene ortalama 350 kilo aldık bu sene ise tahminim 400 civarı olur. Keşke nisan ayında yağış olsaydı. O zaman hasat 500, 600 kilogram olurdu bizi de tatmin ederdi. Buna da şükür. 15 güne kadar bizim köyde arpa hasadı biter. Bizim burası güneye baktığı için Elazığ'da en erken arpa burada oluyor" dedi.

Elazığ'ın Mığı köyünde hasat yaptıklarını belirten çiftçi Hakkı Arslan, "Çiftçilikle uğraşıyoruz, yılın ilk hasadı başladı. Yılın ilk hasadını yapmamızın sebebi arazilerimizin güne cephesinden olmasından dolayı Elazığ'ın Mığı köyünden başlatıyoruz. Her sene ilk hasadı buradan başlatıyoruz. Sabah 6 olduğunda biçerleri çalıştırıp hasada başlıyoruz. Yoğun sıcaklar ve zorluklara karşı hayat mücadelesine devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da yılın ilk arpa hasadı gerçekleştirildi - Son Dakika

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