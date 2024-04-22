Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Trabzon hurması fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Trabzon hurması fidanı dağıtıldı

Elazığ\'ın Kovancılar ilçesinde Trabzon hurması fidanı dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Trabzon hurması fidanı dağıtıldı. Kovancılar ilçesinde 174 çiftçiye bin 700 adet Trabzon hurması fidanı dağıtılarak tarımsal gelirin yükseltilmesi ve meyveciliğin geliştirilmesi hedefleniyor.

22.04.2024 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Trabzon hurması fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Kovancılar ilçesinde İl Müdür Yardımcısı Abdulkadir Akkan'ın katılımıyla Trabzon hurması fidanı dağıtıldı. Akkan yaptığı açıklamada, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte meydana gelen su sorunu ve kuraklığın tarımsal faaliyetler üzerindeki etkileri nedeniyle Bakanlığımız yeni üretim stratejisi geliştirmektedir. Bu kapsamda, Kovancılar ilçemiz merkez ve köylerinde 174 çiftçiye, yüzde 70'i Bakanlık destekli bin 700 adet Trabzon hurması fidanı dağıtıldı. Çiftçilerin tarımsal gelirini yükseltmek ve meyveciliğin gelişmesini sağlayarak ekonomiye katkıda bulunacak bu proje de emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hurma fidanlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kovancılar, Trabzon, Elazığ, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Trabzon hurması fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
14:20 Almanya Cumhurbaşkanı’na Sirkeci Garı’nda İsrail protestosu Almanya Cumhurbaşkanı'na Sirkeci Garı'nda İsrail protestosu
14:12 Devlet Bahçeli’den Türk vatandaşları için ’’yerel halk’’ ifadesini kullanan Bakan Şimşek’e sert tepki Devlet Bahçeli'den Türk vatandaşları için ''yerel halk'' ifadesini kullanan Bakan Şimşek'e sert tepki
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
13:40 Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti
16:51 Deprem Yardım Malzemelerini Zimmetine Geçiren Emniyet Müdürü Tutuklandı Deprem Yardım Malzemelerini Zimmetine Geçiren Emniyet Müdürü Tutuklandı
16:45 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı
16:22 Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR’ında Alman hakem görev yapacak Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR'ında Alman hakem görev yapacak
16:19 PKK Suriye’de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
16:09 Samsunspor’un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu
15:52 Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
15:09 Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı
14:42 İsrail’de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa İsrail'de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 17:02:12. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Trabzon hurması fidanı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement