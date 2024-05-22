Elazığ Süt Toplama Merkezi, bin 200 ailenin geçim kaynağı oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ Süt Toplama Merkezi, bin 200 ailenin geçim kaynağı oldu

Elazığ Süt Toplama Merkezi, bin 200 ailenin geçim kaynağı oldu

Elazığ'da kurulan Süt Toplama Merkezi, bin 200 aileye iş imkanı sağlayarak bölgedeki süt üreticilerinin pazarlama sorunlarını çözmüş durumda. Merkezde toplanan sütler analiz edildikten sonra bölgedeki illere satılıyor. Elazığ Süt Üreticileri Birliği Başkanı, sütün gerçek değerinde satılması gerektiğini ve yerelde üretim yerelde tüketim çalışmasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

22.05.2024 10:13
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Elazığ Süt Üreticileri Birliğine bağlı günlük 40 ton süt işleten Süt Toplama Merkezi, bin 200 ailenin ekmek kapısı oldu.

Elazığ'da Fırat Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresinin destekleriyle 2014 yılında 3 bin 500 metrekarelik alan üzerinde kurulan Süt Toplama Tesisi, bin 200 aileye kazanç sağlıyor. İl merkezindeki Süt Toplama Tesisine bağlı ilçelerde kurulan süt toplama merkezinde çalışan personel, ilçe ve bağlı köyleri gezerek üreticinin sütünü topluyor. Ardından merkeze getirilen sütler, burada yapılan analizlerden sonra bölgedeki illere satılıyor.

Elazığ Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halef Ortaç, yaptığı açıklamada, amaçlarının Elazığ'da hayvancılık yapan üreticinin pazar alanında sıkıntı çekmemesi ve bütçelerine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi. Başkan Ortak, ayrıca yılın 365 günü süt topladıklarını ve 11 bin tona yakın süt toplayarak az da olsa sütten katma değer girdisi sağladıklarını kaydetti. Birlik olarak Elazığ'da günlük yaklaşık 40 ton süt toplandığını belirten Elazığ Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halef Ortaç, "Bin 200 ailenin, üreticinin yılın 365 günü evlerinin önünde sütlerini alıp getirip soğutularak ve pazarlayarak hesaplarına paraları yatırılmaktadır. Elazığ'da Süt Üreticileri Birliği ciddi bir misyonu üstlenerek buradaki süt üreticilerinin konusundaki bütün sorunlarını çözmüş durumdadır. Dolayısıyla Elazığ'daki sütün fiyatlandırma konusunda da üreticinin mağdur olmaması için çalışmalar yapmaktayız. Yıllık olarak 11 bin ton süt toplamaktayız. Bu sütün yüzde 90'ını da il dışındaki üretim işletmelerine nakledip oraya pazarlamaktayız" dedi.

"Süt ürünleri gıda sektöründeki en ucuz ürün"

Süt ürünlerinin gıda sektöründe en ucuz ürün olduğuna dikkat çeken Başkan Ortaç, "Maalesef ilimizde sütün pazarlanıp işlenebilecek kapasitede fabrikanın olmayışından dolayı sütü toplayıp Elazığ dışındaki illere pazarlıyoruz. Bu şekilde satmak zorunda kalıyoruz. Bu da üretici ve tüketici açısından ciddi bir maliyet oluyor. Üretim ile ilgili ciddi çalışmalarımız var ve çok yakın zamanda bir üretim yerimizi de yaparsak yerelde üretim yerelde tüketim çalışmasını da hayata geçireceğiz. Sütün gerçek değerinde satılması, süt fiyatlarının güncellenmesi lazım. Gıda maddeleri içerisinde en ucuz olan ürün, süt ürünleridir" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ Süt Toplama Merkezi, bin 200 ailenin geçim kaynağı oldu - Son Dakika

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