Elektrik faturanızın ne kadarı gerçek harcamanız, ne kadarı vergi?

Elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım planlamalarına ilişkin bilgi veren Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler 100 liralık faturanın ne kadarının enerji üretim maliyetini olduğu detaylarıyla anlattı.

Zaimlerin verdiği bilgiye göre; 100 liralık bir faturanın 60 lirasını enerji üretim maliyeti oluşturuyor. Bu rakam tüketim hacimlerine, profillerine göre değişebiliyor.

18 LİRASI VERGİ, 4 LİRASI DİĞER MALİYETLER

Zaimler 100 liralık faturanın 18 lirasının vergi ve fonlar, 4 lira iletim maliyeti olduğunu söyledi. Teknik ve teknik olmayan kayıpların maliyeti 3 lira olduğunu söyleyen ELDER başkanı Zaimler "Dağıtım şirketlerinin yatırımları da 9 lira. Arıza, bakım, onarım, sayaç okuma ve insan kaynağı için de 6 lira. Esasında bu bedeller 5 sene için sabittir" dedi.

En büyük değişken elektriğin üretimindeki değişiklikler olduğunu belirten Zaimler; "Elektrik tarifelerinde dağıtım şirketleri veya tedarik şirketleri bir değişiklik talebinde bulunamaz, faturada değişiklik yapamaz." diye konuştu.