Elektrik Fiyatları 3.800 Liraya Yükseldi
Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları en yüksek 3.800, en düşük 303 lira olarak belirlendi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 800 lira, en düşük 303 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,05 azalarak 1 milyar 464 milyon 268 bin 80 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 800 lira, en düşük 10.00'da 303 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 502 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 566 lira 74 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 894 lira 99 kuruş, en düşük 989 lira 89 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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