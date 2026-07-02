Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Elektrik Fiyatları Belirlendi

02.07.2026 14:24
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Spot piyasada elektrik fiyatları en yüksek 4.235 lira, en düşük 1.500 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 235 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,75 azalarak 2 milyar 141 milyon 762 bin 576 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'de 4 bin 235 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 194 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 218 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

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