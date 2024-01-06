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Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
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Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1988 lira, en düşük 102 lira 26 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 64 azalarak 398 milyon 722 bin 711 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 1988 lira, en düşük 12.00'de 102 lira 26 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 787 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 811 lira 19 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi
06.01.2024 - 14:35,
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1988 lira, en düşük 102 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 64 azalarak 398 milyon 722 bin 711 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 1988 lira, en düşük 12.00'de 102 lira 26 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 787 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 811 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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