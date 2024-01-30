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Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
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Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,2 artışla 1 milyar 309 milyon 944 bin 189 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 04.00'te 1000 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1868 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1925 lira 50 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 649 lira, en düşük 899 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi
30.01.2024 - 14:55,  Güncelleme: 14:56
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,2 artışla 1 milyar 309 milyon 944 bin 189 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 04.00'te 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1868 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1925 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 649 lira, en düşük 899 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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