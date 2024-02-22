Spot piyasada elektrik fiyatları: Yarın için en yüksek 2.700 TL, en düşük 411 TL - Son Dakika
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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları: Yarın için en yüksek 2.700 TL, en düşük 411 TL

Spot piyasada elektrik fiyatları: Yarın için en yüksek 2.700 TL, en düşük 411 TL

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 411 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 23,46 azalışla 1 milyar 305 milyon 673 bin 746 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 13.00'te 411 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1863 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1880 lira 27 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 2 bin lira olarak kayıtlara geçti.

22.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:31
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 411 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 23,46 azalışla 1 milyar 305 milyon 673 bin 746 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 13.00'te 411 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1863 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1880 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 2 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları: Yarın için en yüksek 2.700 TL, en düşük 411 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot piyasada elektrik fiyatları: Yarın için en yüksek 2.700 TL, en düşük 411 TL - Son Dakika
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