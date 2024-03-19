Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1599 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,20 azalarak 1 milyar 487 milyon 527 bin 408 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00 ve 18.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 12.00'de 1599 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 289 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 299 lira 10 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1986 lira 66 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Irak vatandaşlarına uygulanan vizenin getirdiği sorunlara dikkat çekti. Kaya, Irak'ın Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerden biri olduğunu belirterek, vize uygulamasının ticari ilişkilerin gelişmesini engellediğini söyledi. Ayrıca, sağlık turizmi açısından da önemli bir konumda olan Diyarbakır'ın Irak vatandaşlarına uygulanan vizenin ucuz ve kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,267 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg) - En düşük: 8,537 TL, En yüksek: 9,267 TL; Ayçiçeği (Kg) - En düşük: 15,774 TL, En yüksek: 15,774 TL.
Bugün açılışı yapılan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz yapılacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en donanımlı ve kapsamlı yerel tohum merkezini kurarak bugüne kadar 19 Milyon yerel tohum dağıttı. 2024 yılı için dikimi yapılan 1 Milyon yerel tohum dağıtımı tamamlandı.
Kırşehir Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada, hastalık riskine karşı kapatılan canlı hayvan pazarının yarından itibaren tekrar hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu. Açıklamada, üreticilerin hayvanlarının kulak küpesi ve sağlık raporunu getirmeleri gerektiği vurgulandı.
Edirne İl Özel İdaresi, merkez ilçeye bağlı Kayapa ve Lalapaşa'ya bağlı Ortakçı köyleri arasındaki 3.5 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, yapılan çalışmaları inceledi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci'den bilgi aldı. Vali Sezer, tüm köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarının yapılacağını belirtti.
Edirne İl Özel İdaresi, merkez ilçeye bağlı Kayapa ve Lalapaşa'ya bağlı Ortakçı köyleri arasındaki 3.5 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, yapılan çalışmaları inceledi ve tüm köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarının yapılacağını belirtti.
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