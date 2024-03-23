Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 80 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,7 azalarak 900 milyon 322 bin 834 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00 ve 18.00-20.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük 14.00'te 80 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1648 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1644 lira 20 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1449 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde lokanta işleten Mecit Yılmaz, artan maliyetler nedeniyle para kazanamadığını belirtti. Yılmaz, kıyma fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kıyma kullanmadığını ve kıymayı dükkandan kaldırdığını söyledi. Ayrıca, diğer esnaflar da maliyetlerin artması ve insanların alım gücünün düşmesi nedeniyle zor durumda olduklarını ifade etti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir sonraki hizmet döneminde kent genelinde yaşama geçireceği semt pazarlarında, tekstil esnafına yer verilmeyeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Günel, 'Tekstil pazarımız kapanmayacak. Esnafımızın içi rahat olsun' dedi.
Beyşehir'de göl sularına kaçak avlanmak maksadıyla serilen balıkçı ağlarının toplandığı bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimleri kapsamında sahipleri belirsiz olan balıkçı ağları toplanarak el konuldu. Sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesi için üreme dönemindeki yasaklara uymak önemlidir. Vatandaşlarımızın konuya duyarlı olmaları önemle rica edilmektedir.
DEVA Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Recep Ceylan, seçim çalışmaları kapsamında Büyük Çarşı Esnafı ile bir araya geldi. Esnaf, doların sürekli artışı nedeniyle ürün fiyatlarının yükselmesinden yakındı. Bir vatandaş ise milletin durumunun kötüye gittiğini ve güçlerinin kalmadığını belirtti.
Konya'nın Hüyük ilçesinde atıl tarım alanlarının değerlendirilmesi ve üretime kazandırılması için yapılan çalışmalarda, Tolca Mahallesi'nde Koç-42 aspir çeşidinin demonstrasyonu gerçekleştirildi. Bu çeşidin kuraklığa dayanıklı, yüksek verimli ve yazlık-orta erkenci bir tür olduğu belirtilirken, kuru şartlarda dekarda 200-250, sulu şartlarda ise 300-400 kilograma kadar ürün alınabildiği ifade edildi.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Emekli Buluşması'nda yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'deki emekli aylıklarının Avrupa ülkelerine göre düşük olduğunu belirtti. Çerkezoğlu, emeklilikte insanca yaşamanın bir hak olduğunu vurgulayarak, ülkeyi yönetenlerin emeklilerin insanca bir yaşam sürmesi için sorumluluk taşıdığını ifade etti.
Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Malatya'da çiçek açan kayısı ağaçlarının zirai dondan etkilenmemesi için bahçenin soğuktan korunması gerektiğini söyledi. Solmaz, geçen yıl yaşanan monilya hastalığının etkilerinin bu yıl da sürdüğünü belirtti. Üreticilerin zirai dona karşı önlem alması gerektiğini vurgulayan Solmaz, çiftçilere fıskiyeli sulama sistemi kullanmalarını ve saman veya lastik yakarak bahçeyi soğuktan korumalarını önerdi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayata geçirilen proje ile atıl ve boş bırakılan tarım arazilerine sertifikalı nohut ekimi yapılacak. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Toprak Dostu Nohut Projesi" kapsamında başvuruda bulunan 163 üreticiye toplam 8 bin kilogram nohut dağıtımı gerçekleştirildi. Proje, yüzde 50'si bakanlık, yüzde 50'si de çiftçi katkısıyla gerçekleştiriliyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, süneyle mücadele kapsamında düzenlenen bir programa katılarak, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Yumaklı, zararlı popülasyonuna karşı yapılan mücadelenin önemine vurgu yaparak, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi öncelendiklerini ifade etti. Ülkede üretilen ürünlerde zararlılarla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların sadece belirli bir bölgeyle sınırlı olmadığını ve tüm üreticilerin katılımının önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle başa çıkabilecek kabiliyete ve bilgi birikimine sahip olduğunu söyledi.
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