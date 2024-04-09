Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 525 lira, en düşük 16 lira 36 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,30 azalarak 534 milyon 283 bin 863 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 525 lira, en düşük 14.00'te 16 lira 36 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1190 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 1171 lira 91 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira 1 kuruş, en düşük 110 lira 85 kuruş olarak kayıtlara geçti.

09.04.2024 14:25  Güncelleme: 14:26
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 525 lira, en düşük 16 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,30 azalarak 534 milyon 283 bin 863 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 525 lira, en düşük 14.00'te 16 lira 36 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1190 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 1171 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira 1 kuruş, en düşük 110 lira 85 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika

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