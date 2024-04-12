Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 672 lira, en düşük 10 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 151 artarak 463 milyon 823 bin 374 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 672 lira, en düşük 12.00-14.00 saatlerinde 10 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 936 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 946 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 197 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.