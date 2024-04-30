Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 499 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 6,49 azalarak 1 milyar 81 milyon 405 bin 809 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 499 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1801 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1813 lira 30 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 900 lira olarak kayıtlara geçti.

30.04.2024 14:13
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 6,49 azalarak 1 milyar 81 milyon 405 bin 809 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 499 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1801 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1813 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 900 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika

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