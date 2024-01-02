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Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 690 lira 2 kuruş, en düşük 1349 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5 artarak 1 milyar 383 milyon 468 bin 563 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 690 lira 2 kuruş, en düşük 06.00 ve 12.00'de 1349 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 146 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 160 lira 72 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1285 lira 81 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede
02.01.2024 - 15:07,  Güncelleme: 15:09
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 690 lira 2 kuruş, en düşük 1349 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5 artarak 1 milyar 383 milyon 468 bin 563 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 690 lira 2 kuruş, en düşük 06.00 ve 12.00'de 1349 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 146 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 160 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1285 lira 81 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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