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Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 549 lira 98 kuruş, en düşük 1189 lira 82 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,37 artarak 1 milyar 380 milyon 708 bin 674 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 549 lira 98 kuruş, en düşük 04.00'te 1189 lira 82 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 54 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 118 lira 15 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 689 lira, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede
09.01.2024 - 14:52,
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 549 lira 98 kuruş, en düşük 1189 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,37 artarak 1 milyar 380 milyon 708 bin 674 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 549 lira 98 kuruş, en düşük 04.00'te 1189 lira 82 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 54 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 118 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 689 lira, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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