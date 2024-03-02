Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 689 lira, en düşük 567 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,57 azalışla 1 milyar 24 milyon 949 bin 251 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 689 lira, en düşük 11.00'de 567 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1906 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1907 lira 98 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 661 lira 99 kuruş, en düşük 1248 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

02.03.2024 14:55  Güncelleme: 14:59
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 689 lira, en düşük 567 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,57 azalışla 1 milyar 24 milyon 949 bin 251 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 689 lira, en düşük 11.00'de 567 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1906 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1907 lira 98 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 661 lira 99 kuruş, en düşük 1248 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika

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