Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 89 kuruş, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 16,24 azalışla 1 milyar 195 milyon 610 bin 720 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek, saat 08.00'de 2 bin 699 lira 89 kuruş; en düşük, saat 12.00'de 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1937 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1917 lira 61 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1450 lira olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına hizmet verecek Sorgun ve Akdağmadeni YHT garlarının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini ve 13 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törenlerle hizmete alınacağını bildirdi. Sorgun YHT Garı'nın 240 bin yolcu kapasiteli olacağı, 980 metrekaresi kapalı olmak üzere 12 bin metrekare alan üzerine kurulacağı ve birçok sosyal donatının da yer alacağı belirtildi. Akdağmadeni YHT Garı'nın ise 135 bin yolcu kapasiteli olarak yapıldığı ve 810 metrekaresi kapalı 9 bin metrekare alan üzerine kurulduğu açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Organize Sanayi Bölgesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, makine sektöründe 9 bin 400'den fazla yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ve 491 milyar lira sabit yatırımı teşvik ederek 182 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtıklarını söyledi.
MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Zıraman Mahallesi'nde 154 Mahalle Projesi kapsamında yürüttüğü alt ve üstyapı yenilemelerini tamamladı. Mahallede toplam 2 kilometrelik kanalizasyon, 3 kilometrelik içme suyu hattı, 50 metreküplük prefabrik içme suyu deposu ve 12 bin metrekarelik de kilit parke taşı döşendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Meyve Suyu Üretim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Yalova'nın tarım potansiyelini açığa çıkaracak bu projenin hayırlı olmasını diledi.
Samsun-Vezirköprü Susuz Çayı havzasının 2. kısmında yapılan inşaat çalışmaları kapsamında 3 bin 900 metre taş tahkimatlı sedde, köprü, menfez ve köprü korkulukları yapılacak. DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve teknik heyet, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, TBMM Başkanlığına en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmamasına ilişkin kanun teklifi sunduklarını bildirdi. Zorlu, emekli maaşlarının durumuna dikkati çekerek, Türkiye'nin bu tartışmayı hakketmediğini ve emekli maaşlarının açlık sınırı altında kaldığını belirtti. Ayrıca, en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi verdiklerini açıkladı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde vatandaşların alışverişlerini olumsuz hava koşullarından etkilenmeden yapabilmeleri için 720 metrekarelik alanda kalıcı semt pazarının yapımına başlandı.
CHP Parti Meclisi üyesi Baran Bozoğlu, deprem atıklarının ekonomiye kazandırılabileceğini söyledi. Bozoğlu, yeni binaların yapımı, beton dökümü ve asfalt çalışmalarında bu atıklardan yararlanmanın mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca, depremlerden en fazla etkilenen Hatay'ın deprem atıkları konusunda sorun yaşadığını ve bu atıkların çevreye zarar verdiğini ifade etti.
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