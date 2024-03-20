Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1972 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,66 artarak 1 milyar 527 milyon 224 bin 511 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00, 20.00 ve 21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 16.00'da 1972 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 367 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 378 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1599 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.