Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 198 lira 38 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,12 artarak 1 milyar 920 milyon 966 bin 156 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00-22.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 07.00'de 2 bin 198 lira 38 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 821 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 834 lira 44 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1900 lira olarak belirlendi.

10.07.2024 14:15
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 198 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,12 artarak 1 milyar 920 milyon 966 bin 156 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00-22.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 07.00'de 2 bin 198 lira 38 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 821 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 834 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1900 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika

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