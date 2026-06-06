Elektrik Fiyatları Yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 70,4 azalarak 219 milyon 697 bin 175 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00"de 2 bin 700 lira, en düşük saat 07.00-16.00'da 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 388 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 443 lira 47 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 52 lira 58 kuruş, en düşük 97 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.