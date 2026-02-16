Elektrik Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yükseliyor

16.02.2026 14:28
Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı 3.098 liraya kadar çıktı, işlem hacmi arttı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 98 lira, en düşük 272 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,48 artarak 826 milyon 327 bin 614 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 3 bin 98 lira, en düşük 04.00'te 272 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1322 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1379 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

