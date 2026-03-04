Elektrik Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
Elektrik Fiyatları Yükseliyor

04.03.2026 14:32
Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı yarın en yüksek 3.400 lira, en düşük 799,99 lira.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 799 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,4 artarak 1 milyar 487 milyon 646 bin 466 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00, 19.00 ve 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 10.00'da 799 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 254 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 283 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 246 lira, en düşük 675 lira 11 kuruş olarak kayıtlara geçti.

14:37
MSB: İran’dan ateşlenen balistik füze Türk hava sahasında etkisiz hale getirildi
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze Türk hava sahasında etkisiz hale getirildi
14:22
Fenerbahçe’de Asensio depremi
Fenerbahçe'de Asensio depremi
13:58
CHP lideri Özel’in açılışa damga vuran “Oruç“ diyaloğu: İçeceksin dedim ama...
CHP lideri Özel'in açılışa damga vuran "Oruç" diyaloğu: İçeceksin dedim ama...
13:56
Hamaney’in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
