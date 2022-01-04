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Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi - Son Dakika

Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi

04.01.2022 15:33
Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi

Son elektrik zamlarından sonra elektrikli otomobillerin şarj hizmetlerindeki fiyat artışları görenleri şaşkına çevirdi. Elektrikli otomobillerin bataryalarını şarj istasyonlarında doldurmanın maliyeti yüzde 120'den fazla arttı.

Benzinli, dizel veya LGP'li araç sahiplerine birbiri ardına gelen zam haberlerinden sonra elektrikli araç sahiplerine de kötü bir haber geldi. Elektrikli araç sahiplerini etkileyecek yeni zamlar elektrik tarifelerinde gerçekleşen yılbaşı zamlarının ardından geldi. Elektrikli otomobillere şarj hizmeti veren kuruluşlar fiyat tariflerini güncelledi. Yurtdışında çevreye duyarlılık, konforlu sürüş ve düşük yakıt maliyeti gibi sebeplerden tercih edilen elektrikli araçlar, Türkiye'de yüksek fiyatları ve fahiş Özel Tüketim Vergisi gibi uygulamalar nedeniyle çok fazla tercih edilemezken, bu araçları kullananlar için yeni bir maliyet kalemi daha geldi.

ELEKTRİĞE BÜYÜK ZAM

31 Aralık gecesi elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere zam yapılması elektrikli araç sahiplerinin şarj maliyetlerini büyük oranda artırdı. Yeni zamlarla elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi. Bu zamlarla birlikte elektrikli şarj istasyonu işleten kuruluşlar da tarifelerine zam yaptı. Yeni tarifelere göre elektrikli araçlarını şarj etmek isteyenlerin maliyeti güç ve şarj tipine göre yüzde 109'dan yüzde 130'a kadar arttı.

İŞTE GÜNCEL FİYATLAR

Sozcu.com.tr'nin yaygın bir elektrikli şarj hizmeti veren kuruluşun fiyat tarifelerinden yaptığı derlemeye göre, AC Tip 2 soketler için 7.4 kW'a kadar olan şarj hizmeti dakika başı 25 kuruştan 55 kuruşa çıkarken 50 kW'a kadar olan DC CCS ve CHAdeMO soketler için şarj maliyeti dakika başı 1,7TL'den 3,9 TL'ye çıktı. Tesla model 3 gibi elektrikli araç camiasında yaygın olarak bilinen modellerde şarj maliyeti ise ortalama yüzde 127 artış gösterdi.

ŞARJ ÜCRETİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Bataryasını hızlı bir şekilde şarj etmek isteyen sürücülerin şarj maliyeti ise daha da arttı. Buna göre Bir Tesla Model 3'ü en ucuz şekilde yüzde 80'e kadar şarj etmek için eskiden 72 TL gerekirken şuanda sürücülerin 30 dakikalık şarj hizmeti için 177 TL ödenmesi gerekecek. Bir Hyndai Kona'nın ise yüzde 80'lik şarj maliyeti 114 TL'den 260 TL'ye çıktı. Bir Porche Taycan'ı şarj etmek isteyen bir sürücünün maliyeti ise 122,5 TL'den 276,5 TL'ye çıktı.

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Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi - Son Dakika
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