Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı - Son Dakika
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Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı

20.04.2022 09:14
Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı

Elektrikli araç besleme donanımları, doğru ve güvenilir ölçüm sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında denetlenecek.

Elektrikli araç besleme donanımları, doğru ve güvenilir ölçüm sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında denetlenecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrikli araçlara şarj hizmeti sunumunda kullanılan ve aktarılan elektrik enerjisi miktarının ölçümünü yapan elektrikli araç besleme donanımları yasal metroloji çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle ölçüm doğruluğu ve ölçüm güvenirliğini sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı.

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cumhurbaşkanı, Tragger, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı - Son Dakika
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