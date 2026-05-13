Elektrikli Araç Satışları Nisan'da Artış Gösterdi

13.05.2026 08:16
Dünyada elektrikli araç satışları nisanda yıllık bazda yüzde 6 artarak 1,6 milyon oldu.

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, nisana ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı.

Buna göre, geçen ay küresel çapta 1,6 milyon elektrikli araç satıldı. Bu miktar, yıllık bazda yüzde 6 büyümeye karşılık gelirken, aylık bazda yüzde 9 düştü.

Avrupa, elektrikli araç satışlarındaki büyümede nisanda da itici güç olmaya devam etti. Marttaki rekor satışların ardından Avrupa'da geçen ayki elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 27 artışla 400 binin üzerinde gerçekleşti.

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları Avrupa'da elektrikli araç satışlarındaki artışta etkili olmayı sürdürdü.

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı Çin'de, satışlar nisanda yıllık bazda yüzde 8 gerileyerek 850 bin oldu. Bu düşüşün büyük bir kısmı, yılın başında getirilen ve bu modellerin cazibesini azaltan sübvansiyon düzenlemelerinden "orantısız şekilde" etkilenen küçük araç segmentinde görüldü.

Yurt içi büyümenin yavaşlamasıyla, Çin'in elektrikli araç ihracatı hız kazandı. Çin yalnızca nisanda 400 binden fazla elektrikli araç ihraç etti. Bu yılın ilk 4 ayında ise Çin yaklaşık 1,4 milyon elektrikli araç ihracatına ulaştı. Böylece, Avrupa, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya gibi pazarlarda Çin menşeli elektrikli araçlarda önemli bir artış görüldü.

Kuzey Amerika'daki elektrikli araç satışları nisanda yıllık bazda yüzde 28 düşüşle 120 bin seviyesinde gerçekleşti. ABD ve Kanada'da satışlar azalırken, Meksika pazarında büyüme kaydedildi.

Dünyanın geri kalanındaki satışlar ise geçen ay yıllık bazda yüzde 110 artarak 240 bin oldu.

Benchmark Mineral Intelligence Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küresel elektrikli araç pazarında geçen ay satışların 1,6 milyon olduğunu belirterek, yıl başından bu yana ise satışların 5,6 milyona ulaştığını kaydetti.

Bu rakamın 2025'in aynı dönemine göre hafif bir düşüşe işaret ettiğini dile getiren Lester, Avrupa ve diğer bölgelerdeki güçlü büyümenin Çin ve Kuzey Amerika'daki satışlarda devam eden yavaşlamanın etkisini dengelediğini ifade etti.

Lester, Avrupa'da yıl başından bu yana satışların yüzde 26 arttığı ve nisanda 400 bin adedi aştığı bilgisini paylaşarak, kıtanın elektrikli araç satışlarındaki büyümesinin ana motoru olmaya devam ettiğini belirtti.

Çin pazarında satışların yıl başından bu yana yüzde 17 düştüğünü aktaran Lester, "Çin pazarı baskı altında kalmaya devam ediyor. İhracat hızla artarken, özellikle küçük araç segmentlerinde iç talep, sübvansiyon değişikliklerinden etkilenmeyi sürdürüyor. Kuzey Amerika, yıl başından bu yana yüzde 25'lik satış düşüşüyle hala geride kalıyor, ancak Meksika, Çin'den yapılan ithalatın etkisiyle daha güçlü bir büyüme kaydetti. Genel olarak, bölgesel farklılıklar, ihracat artışı ve değişen rekabet dinamiklerinin küresel eğilimleri şekillendirdiği bir ortamda, pazar daha karmaşık bir aşamaya giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
