Elektrikli Araç Satışları Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Elektrikli Araç Satışları Yükseldi

13.08.2025 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak-temmuz döneminde dünya genelinde elektrikli araç satışları yüzde 27 artışla 10,7 milyona ulaştı.

Dünyada ocak-temmuz döneminde satılan elektrikli araç sayısı 10,7 milyona ulaşırken, bu dönemde satışlar yıllık bazda yüzde 27 arttı.

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion, temmuz ayı ve ocak-temmuz dönemine ilişkin elektrikli araç satış verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda dünyada 1,6 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam yıllık bazda yüzde 21 artışa karşılık geldi ancak satışlar aylık bazda yüzde 9 geriledi. Ayrıca, satışlarda temmuzda görülen yüzde 21'lik büyüme, ocaktan beri görülen en düşük artış olarak kayıtlara geçti.

Dünyada ocak-temmuz dönemindeki elektrikli araç satışları ise yıllık bazda yüzde 27 artışla 10,7 milyona ulaştı.

Bu satışların 6,5 milyonu Çin'de görüldü. Çin'deki satışlar söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 29 büyüdü. Ancak Çin pazarında satışlar temmuzda aylık bazda yüzde 13 düşüş gösterdi. Çin'de batarya elektrikli araç satışları plug-in hibrit araçları geride bırakmaya devam etti.

Elektrikli araç satışları Avrupa'da ocak-temmuz döneminde yüzde 30 artarak 2,3 milyon olurken, Kuzey Amerika'da yüzde 2 artışla bir milyon olarak kayıtlara geçti.

ABD'de elektrikli araç satışlarında Enflasyonu Azaltma Kanunu (IRA) kapsamında elektrikli araçlara sağlanan desteklerin 30 Eylül'de bitmesi nedeniyle bu alandaki satışların kısa dönemli artabileceği öngörülüyor.

Elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde dünyanın geri kalanında ise yüzde 42 artışla 900 bin oldu.

Kuzey Amerika'da büyüme zayıf seyrediyor

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, elektrikli araç satışlarının aylık bazda zayıflamasına rağmen Çin'in küresel pazarda liderliğini sürdürdüğünü ve elektrikli araç penetrasyonunu yüzde 50'nin üzerinde tuttuğunu belirterek, Avrupa'daki satışlarda görülen ivmenin etkileyici olduğunu dile getirdi.

Almanya ve İngiltere gibi pazarların hızla ilerlediğini ancak Fransa'da teşvik planlarına rağmen elektrikli araç satışlarının durgun olduğunu ifade eden Lester, şunları kaydetti:

"Kuzey Amerika'da ise büyüme 2025'te şu ana kadar zayıf seyrediyor. ABD politika engelleriyle karşı karşıya kalırken, Kanada'da yavaşlama gözleniyor. Eylülde IRA tüketici vergi kredisinin son tarihinden önce ABD'de talepte kısa vadeli bir artış bekliyoruz, ardından muhtemelen bir düşüş yaşanacak. Bölgesel farklılıklara rağmen 2025'te elektrikli araçların benimsenme eğilimi genel olarak güçlü bir şekilde yukarı yönlü olmaya devam ediyor."

Kaynak: AA

Kuzey Amerika, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli Araç Satışları Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik 60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yakın komşu, genç çiftin tüm altınlarını çaldı İlk aldığı şey bakın neymiş Yakın komşu, genç çiftin tüm altınlarını çaldı! İlk aldığı şey bakın neymiş
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Halit Yukay’ın tekne kazasında yeni detay Gemideki izler tutuklama getirdi Halit Yukay'ın tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı

08:55
Trump’ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC’ye müdahaleye başladı
Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı
08:30
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
01:19
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
13:57
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı! Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
13:51
İclal Aydın’ı yıkan acı haber
İclal Aydın'ı yıkan acı haber
13:45
“Deprem olmaz“ denilen il için uykuları kaçıracak uyarı Uzmanı büyüklük bile verdi
"Deprem olmaz" denilen il için uykuları kaçıracak uyarı! Uzmanı büyüklük bile verdi
13:31
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
13:29
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
13:16
Ali Koç’tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
13:07
Doktor Sedanur Bağdigen’in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Doktor Sedanur Bağdigen'in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 09:28:50. #7.11#
SON DAKİKA: Elektrikli Araç Satışları Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.