Elektrikli Otomobil Satışları 3,5 Kat Arttı

Türkiye genelinde elektrikli otomobil satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 kat artış göstererek 16 bin 556 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 7,1 oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024 yılı ocak-mart dönemine ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 25,2 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 oranında artarak 295 bin 519 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları yüzde 33,05 arttı
Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 33,05 oranında artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,6 artarak 62 bin 130 adet oldu.
Elektrikli otomobil satışlarındaki artış dikkat çekti
Elektrikli otomobil satışları Ocak-mart döneminde geçen senenin aynı dönemine göre 3,5 kat artış gösterdi. 2022 yılı Ocak-mart döneminde 4 bin 670 olan elektrikli otomobil satış adedi 2023 yılının aynı döneminde 16 bin 556 adede yükseldi.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Mart ayında yüzde 5,7 otomobil pazarı yüzde 9,9 artarken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 oranında azaldı.
2024 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mart ayına göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet oldu. Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 87 bin 71 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 7,9 azalarak 22 bin 757 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,9 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 54,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 38,2 arttı.
Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 156 bin 396 adetle yüzde 67 pay, hibrit otomobil satışları 33 bin 131 adetle yüzde 14,2 pay, dizel otomobil satışları 25 bin 268 adetle yüzde 10,8 pay, elektrikli otomobil satışları 16 bin 556 adetle yüzde 7,1 pay ve otogazlı otomobil satışları 2 bin 38 adetle yüzde 0,9 pay aldı. - İSTANBUL
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