Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat limiti yükseltildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat limiti yükseltildi

30.03.2022 08:31
Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat limiti yükseltildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başı azami fiyat limiti yükseltildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başı azami fiyat limiti yükseltildi.

EPDK, 29 Mart tarihli kurul toplantısında aldığı "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında fiyat limitlerinin megavatsaat başına asgari "0" lira, azami fiyat limiti ise megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak uygulanmasına karar verildi.

Daha önce azami fiyat limitleri, megavatsaat başına 2 bin lira değerini geçmemek üzere, içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık piyasa takas fiyatı (PTF) ağırlıklı ortalamalarının üç katı olarak uygulanıyordu.

YORUMLAR
500
Elektrik faturasını yükseltecek maliyetlere EPDK'den fren Elektrik faturasını yükseltecek maliyetlere EPDK'den fren Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gazete, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat limiti yükseltildi - Son Dakika


Son Dakika
08:23 Rusya Kiev ve Çernihiv'e yönelik kuşatmayı azaltacağını açıklamasına rağmen, Ukrayna bu gece de bombardıman altındaydı
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 30 Mart güncel altın kuru!
08:08 30 Mart güncel döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro ne kadar?
08:06 Ukrayna, Karadeniz'de görülen deniz mayınlarından Rusya'yı sorumlu tuttu: Bizim mayınlarımız değil!
08:05 Önce komşusunu sokak ortasında öldürdü! Ardından evine gitti, eşini öldürdükten sonra intihar etti!
08:02 Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart 2022'de ülkemizde ve bazı kentlerde hava durumu
07:58 Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz: Yolda yürürken bıçak çektiler, bir değil iki değil
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 08:37:43. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat limiti yükseltildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement