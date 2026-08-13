Elektrikte kademeli tarife: 2027 sınırı için geri sayım başladı

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Elektrikte, "çok tüketenin çok ödemesini" öngören "son kaynak tedarik" tarifesinde 2027 yılından geçerli olacak yeni sınırı belirlemek üzere geri sayım başladı. Enerji yönetiminin, dağıtım şirketlerinden eylülde bölgelerindeki tüketim verilerini istemesi, ekim ayında da yeni kademeyi açıklaması bekleniyor. Sektöre göre, yıllık 4 bin kilovatsaat olan sübvansiyon tüketim miktarı, 3 bin ya da 3 bin 500 kilovatsaate düşürülebilir.

Elektrik ve doğal gazda süregelen sübvansiyonları azaltmak amacıyla kamuoyunda "kademeli tarife" olarak adlandırılan uygulamaya geçildi.

Sektörde, "son kaynak tedarik" tarifesi olarak adlandırılan uygulamaya göre, gerek doğal gazda gerekse de elektrikte, belli bir dönem için belirlenen tüketim miktarını aşan abonelerden destek kesildi. Elektrikte, bu uygulama 2025 yılında başladı. Yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen konut aboneleri için sübvansiyonlar sona erdi. Bu abonelerin faturaları ciddi biçimde arttı.

Enerji yönetimi, bu miktarı 2026 için yıllık 4 bin kilovatsate düşürdü. Kademeye konu tüketim miktarının, aşama aşama düşürülmesi bekleniyor.

3 BİN KİLOVATSAATE KADAR DÜŞEBİLİR

Gelecek yıldan geçerli olacak yeni miktarı belirlemek üzere geri sayım başladı. Enerji yönetiminin, dağıtım şirketlerinden eylülde bölgelerindeki tüketim verilerini istemesi, ekim ayında da yeni kademeyi açıklaması bekleniyor.

Sektöre göre, yıllık 4 bin kilovatsaat olan sübvansiyon miktarı 3 bin ya da 3 bin 500 kilovatsaate düşürülebilir.

Eski TEDAŞ Genel Müdür vekili Osman Nuri Doğan, ANKA'ya yaptığı açıklamada, yıllık tüketimi 4 bin kilovatsaatin (ortalama aylık 344 kilovatsaat, günlük 10,95 kilovatsaat) altında olan konut aboneleri için aylık fatura tutarının 986 lira dolayında olduğuna işaret ederek, "Eğer bu tüketim değerleri aşılacak olursa aboneye son kullanıcı tedarik tarifesi uygulanıyor" dedi.

Doğan, 4 bin kilovatsaatin 3 bin 500 kilovatsaete düşürülmesi durumunda aylık ortama tüketimi 291, günlük tüketimi de 9,58 kilovatsaat olan abonelerin son kaynak tedarik tarifesine gireceğini belirterek, "Eğer, tüketim miktarı yıllık 3 bin kilovatsaate düşürülecek olursa aylık ortama tüketimi 250 kilovatsaati, günlük ortalama tüketimi de 8,21 kilovatsaati, aylık fatura tutarı da 660 lirayı geçenler son kullanıcı tedarik tarifesine girecekler" diye konuştu.

MALİYETLER ABONELERE YANSITILACAK

Doğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) limiti önce 5 bin kilovatsaat belirlediğini anımsatarak, "Bu yıl için 4 bin kilovatsaate düşürmüş olması, bu limitlerin önümüzdeki yıllarda da indirileceğinin sinyalidir. EPDK, nihayette akaryakıt fiyatlarında olduğu gibi her ay oluşan maliyeti esas olarak tüm tüketicilere yansıtmak gibi bir yaklaşım göstermektedir. Sadece bazı istisnalar, şehit ve gazi yakınları, belki tarımsal sulama gibi hariç tutularak" değerlendirmesinde bulundu.