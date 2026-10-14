Elma kurusu fiyatı Hisarcık\'ta 70 liradan 40 liraya geriledi, üretici bekliyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl 70 liraya kadar yükselen elma kurusunun kilogram fiyatı, bu yıl 40 lira civarında kaldı. Emeğinin karşılığını almak isteyen üreticiler, fiyatların yükselmesini bekliyor.

Hisarcık'ta ağaçlardan dökülen elmalar toplanarak küçük parçalar halinde doğranıyor ve güneşte kurutuluyor. Zahmetli bir sürecin ardından hazır hale getirilen elma kurusu, tüccarlar aracılığıyla satışa sunuluyor.

Geçen yıl kilogramı 70 liraya kadar yükselen elma kurusunun bu yıl yaklaşık 40 liradan alıcı bulduğunu belirten üreticiler, fiyatların düşük seyretmesi nedeniyle ürünlerini ellerinde tutmayı tercih ediyor.

Elma üreticilerinden Ali Yılmaz, fiyatların geçen yıla göre önemli ölçüde gerilediğini belirterek, "Bin bir zahmetle toplayıp parçaladığımız ve kuruttuğumuz elmaları, fiyatların yükselmesini beklediğimiz için elimizde tutuyoruz. İnşallah fiyatlar yükselir de ürünümüzü değerinde satarız" dedi.

Hisarcık'taki üreticilerden satın alınan elma kuruları, İzmir'deki gıda işleme tesislerine gönderiliyor. Yörede önemli bir ek gelir kaynağı olan elma kurusunda üreticiler, hem emeklerinin karşılığını almayı hem de fiyatların yeniden yükselmesini umut ediyor.