Emerald AI\'dan Uluslararası Başarı

Sabancı Üniversitesi mezunlarından Prof. Dr. Ayşe Kıvılcım Coşkun, "Baş Bilim İnsanı" olduğu yapay zeka girişimi Emerald AI, uluslararası ölçekte elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yapay zeka sistemlerinin enerji verimliliğine yönelik yenilikçi çözümler geliştiren Emerald AI, iki yıl içerisinde küresel yapay zeka ekosisteminin öne çıkan teknoloji şirketlerinden biri haline geldi.

Yapay zeka şirketi Nvidia tarafından desteklenen Emerald AI, TIME dergisinin "En Etkili 100 Şirket" listesinde yer alıyor. Girişimin geliştirdiği Emerald AI Conductor platformu, veri merkezlerinin enerji tüketimini elektrik şebekesinin anlık ihtiyaçlarına göre optimize ederek, yapay zeka sistemlerinin performansını koruyor ve enerji altyapısının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Sistem, hızla büyüyen yapay zeka ekosisteminin kritik sorunlarından enerji yönetimine çözüm sunuyor.

Sabancı Üniversitesinden 2003 yılında mezun olan Coşkun, Boston Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği profesörü olarak görev yapıyor. Boston Üniversitesi Bilgi ve Sistem Mühendisliği Merkezi Direktörliğü görevini de üstlenen Coşkun'un, enerji şebekesini güçlendirmek için esnek yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanında önemli çalışmaları bulunuyor.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Sun Microsystems'ta çalışan ve doktorasını Kaliforniya Üniversitesi San Diego'da Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında tamamlayan Coşkun, enerji verimli sistem tasarımı için Ernest Kuh Ödülü ve yapay zeka tabanlı yöntemleri için IBM Fakülte Ödülü gibi pek çok başarısı bulunuyor. Coşkun, aynı zamanda Sabancı Üniversitesinin Seçkin Araştırmacı Ağı (Distinguished Research Fellowship) programında yer alıyor.

Bilimsel üretimi, uluslararası araştırma ağları ve yenilikçi girişimcilik kültürüyle öğrencilerini geleceğin teknolojilerine yön verecek yetkinliklerle buluşturan Sabancı Üniversitesi, program seçme özgürlüğü tanıyan eğitim yaklaşımıyla mezunlarının kendi tercihleri doğrultusunda tam donanımlı bireyler olarak çalışma hayatına atılmasına yardımcı oluyor. Sabancı Üniversitesi, üniversite adaylarına dünya ölçeğinde etki yaratabilecek bir kariyer yolculuğunun kapısını açmasına da olanak sağlıyor.