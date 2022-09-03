Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde ilk firma temel atıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde ilk firma temel atıyor

03.09.2022 12:16
Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde ilk firma temel atıyor

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde hafriyat çalışmalarının başladığını, ilk firmanın 29 Ekimde temel atacağı müjdesini verdiler.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde hafriyat çalışmalarının başladığını, ilk firmanın 29 Ekimde temel atacağı müjdesini verdiler.

Sanatçı Elif Buse Doğan konserinde sahneye çıkan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, özellikle ilçede devam eden alt yapı çalışmaları, GES projesi, orta ölçekli sanayi kurulumu, başta olmak üzere çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Doğan, daha sonra Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Başkanı Abdülaziz Çıbuk ile Başkan Yardımcısı Ali Er'i sahneye davet etti. Başkanlar sanayi bölgesinde yol ve hafriyat çalışmalarının başladığını ifade ederek, ilk firmanın 29 Ekimde temel atacağı müjdesini verdiler. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Gedizli sporculara Kütahyaspor ve Uşakspor'dan davet Gedizli sporculara Kütahyaspor ve Uşakspor'dan davet Safranbolu Kaymakamı Yazıcı, Kaymakamlar Gezi Evi'ni ziyaret etti Safranbolu Kaymakamı Yazıcı, Kaymakamlar Gezi Evi'ni ziyaret etti
Kaynak: İHA

Fatih Çalışkan, Hüseyin Doğan, Hisarcık, Emet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde ilk firma temel atıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
11:01 Konya'da İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait dev keşif: "Türk" adının geçtiği yazıt bulundu
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:40 Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 70 ile yüzde 199 arasında zam yapıldı
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:17 Yaylada otlayan sürüye ayı saldırdı! Çobanın ilginç tepkisi sosyal medyada gündem oldu
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli artış yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 12:17:06. #1.12#
SON DAKİKA: Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde ilk firma temel atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement