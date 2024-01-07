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Emet Belediyesi 2023 yılında alt yapı çalışmalarıyla cadde ve sokakları yeniledi - Son Dakika
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Emet Belediyesi 2023 yılında alt yapı çalışmalarıyla cadde ve sokakları yeniledi

Emet Belediyesi, 2023 yılında alt yapı çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklara yaklaşık 100 bin metrekare asfalt atarak, 40 bin metrekare alanda parke taşı döşeme ve tamirat çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca 10 bin metre bordür döşeme çalışması yapılarak ilçedeki cadde ve sokaklar modern bir görünüme kavuştu. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, halka en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirterek, geleceğe yatırım yapmaya devam edeceklerini ve kaliteli hizmetler sunacaklarını ifade etti.

Emet Belediyesi 2023 yılında alt yapı çalışmalarıyla cadde ve sokakları yeniledi
07.01.2024 - 12:46,  Güncelleme: 12:48
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Emet Belediyesince alt yapı çalışmaları çerçevesinde 2023 yılında cadde ve sokaklara yaklaşık 100 bin metrekare asfalt atıldığı, 40 bin metrekare alanda parke taşı döşeme ve tamirat çalışması yapıldığı bildirildi.

2023 yılında birçok önemli projeye imza atan Emet Belediyesi özellikle alt yapıya yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Belediye tarafından başta içme suyu olmak üzere vatandaş odaklı çalışmalar gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

"100 bin metrekare asfalt, 40 bin metrekare kilit taşı,10 bin metre bordür"

Emet Belediyesinin alt yapı çalışmaları çerçevesinde 2023 yılında cadde ve sokaklara yaklaşık 100 bin metrekare asfalt atıldı. Ayrıca 40 bin metrekare alanda parke taşı döşeme ve tamirat çalışmaları yapılırken, 10 bin metre bordür döşeme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu ilçedeki cadde ve sokaklar modern bir görünüme kavuştu.

"Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz"

Halka en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını söyleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, " İlçemizde alt yapı tamamen yenilendi. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Bizler her zaman ilçemizin geleceğini, vatandaşlarımızın menfaatini düşündük. Bu çerçevede hizmetlerimizi aralıksız sürdürürken kaliteli bir hizmet ortaya koyduk. İnşallah bundan sonrada kaliteli bir hizmet sunmaya ve ilçe halkımıza layık olduğu kaliteli hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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