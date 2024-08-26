Emet Belediyesi Sanayi Sitesi\'nde Parke Taşı Döşeme Çalışması Başlattı

Ekonomi

Emet Belediyesinin Sanayi Sitesi'nde parke taşı döşeme çalışması başlattığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Koca, Sanayi Sitesi'nde başlatılan geniş çerçeveli parke taşı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Emet Belediyesi olarak ilçenin her köşesindeki ihtiyaçlara hızla cevap vererek, vatandaşlara en iyi hizmeti sunma gayreti içinde olduklarını söyleyen Başkan Koca, "Sanayi esnafı ve vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlere kayıtsız kalmamak adına burada bulunan sokak ve caddelerdeki bozuk yollar, hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı uzun süredir mağdur ediyordu. Aldığımız şikayetleri dikkate alarak 4 bin metrekare alanda parke taşı yenileme çalışması başlattık. Bu çalışma tamamlandığında, Sanayi Sitesi'ndeki yollar yepyeni bir görünüme kavuşacak" dedi. - KÜTAHYA