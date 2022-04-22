Emet Bor Karbür Fabrikası için ÇED raporlarının hazırlanma süreci başladı - Son Dakika
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Emet Bor Karbür Fabrikası için ÇED raporlarının hazırlanma süreci başladı

22.04.2022 10:45
Emet Bor Karbür Fabrikası için ÇED raporlarının hazırlanma süreci başladı

Emet Bor İşletmesinde işçi ve memur personele verilen iftar programına katılan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, Emet'e yapılacak olan Bor Karbür Fabrikası için ÇED raporlarının hazırlanma sürecinin başladığını ifade etti.

Emet Bor İşletmesinde işçi ve memur personele verilen iftar programına katılan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, Emet'e yapılacak olan Bor Karbür Fabrikası için ÇED raporlarının hazırlanma sürecinin başladığını ifade etti.

Genel Müdür Serkan Keleşer, Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Emet Bor işletmesinde işçi ve memur personelleri ile birlikte iftar yaptı.

Emet Bor İşletmesinde gerçekleştirilen iftara Genel Müdür Keleşer ve Genel Başkan Akçul'un yanı sıra, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Emet Bor İşletme Müdürü Ersan Ayten, Hisarcık Maden İş Sendikası Şube Başkanı Memiş Guguş, işletme idari personeli, memur ve işçiler katıldı.

İftar sonrası bir konuşma yapan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, geçen yıl üretim rekorları kırdıklarını, bu yıl ise ilk 4 ayda geçen yılın rakamlarını yakalamaya ramak kaldığını belirtti.

Emet'e yapılacak olan Bor Karbür Fabrikası için ÇED raporlarının hazırlanma sürecinin başladığını ifade eden Genel Müdür Keleşer, yapımı devam eden Sülfirik Asit Fabrikasının ise bu yılsonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Eti Maden olarak eğitime ve gençliğe verdikleri desteklerden söz eden Keleşer, Emet ve Hisarcık ilçelerine kurumlarınca yaptırılan Gençlik Merkezlerinin kısa sürede hizmete geçeceğini, ayrıca işçilerin üretim primlerine de zam yapılacağını sözlerine ekledi.

Keleşer Enerji Bakanları Fatih Dönmez'inde ifade etiği gibi 2022 yılının bor cevherlerinin yılı olacağını, Emet'e Bor Karbür Fabrikasının yanı sıra Türkiye'de Ferro Bor ve Lityum Tesislerinin de kurulacağını belirtti. - KÜTAHYA

Emet Bor Karbür Fabrikası için ÇED raporlarının hazırlanma süreci başladı
Emet Bor Karbür Fabrikası için ÇED raporlarının hazırlanma süreci başladı
Emet Bor Karbür Fabrikası için ÇED raporlarının hazırlanma süreci başladı
Emet Bor Karbür Fabrikası için ÇED raporlarının hazırlanma süreci başladı
Emet Bor Karbür Fabrikası için ÇED raporlarının hazırlanma süreci başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emet Bor Karbür Fabrikası için ÇED raporlarının hazırlanma süreci başladı - Son Dakika


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