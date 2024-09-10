Emet Sanayi Sitesi\'nde Üst Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

Ekonomi

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Emet Sanayi Sitesi'nde devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Sanayi Sitesindeki yolların parke taşı döşeme çalışmalarını yakından takip eden Başkan Mustafa Koca, üst yapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak bölgedeki esnaf ve vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Emet Belediyesi'nin altyapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Koca, "Sanayi esnafımızın daha modern ve ulaşımı kolay bir alanda hizmet vermesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - KÜTAHYA