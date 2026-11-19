Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde genç kadın üretici tarafından yetiştirilen safran bitkisi, hasat aşamasında teknik ekiplerce yerinde incelendi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibi, Aydıncık köyünde bu yıl 2,5 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen safran bitkisinin hasat sürecini yerinde kontrol etti. Genç kadın üretici tarafından yürütülen safran üretimine yönelik arazi kontrolünde, bitkinin mevcut durumu ve hasat çalışmaları hakkında incelemelerde bulunuldu.

Teknik ekip, üretim faaliyetlerini yerinde takip ederek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.